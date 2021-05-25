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Дожди. Прогноз погоды на 26 мая

25.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди. Прогноз погоды на 26 мая

Нынешний май запомнится нам, как прохладный и дождливый. В отдельных районах уже выпало до 3-х месячных норм осадков. Погода не порадует и в ближайшие дни, по-прежнему будет много облаков и дождей. 

26 мая погоду в Беларуси будет определять система атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Проходя через нашу страну на северо-восток, они принесут дождевые грозовые облака и прохладные неустойчивые влажные воздушные массы.

В среду – облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, по северо-западу сильные. Днём по северо-восточной половине кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный порывистый, днём временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, а утром и днём расти.

Утром температура – от +11℃ по западу до +15℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +15℃ по северо-западу и до +18℃ по востоку. В столице ожидается +17℃. К вечеру – 14℃…16℃ выше ноля.

До конца рабочей недели в нашу страну продолжат поступать неустойчивые влажные воздушные массы с юго-запада Европы. В результате будет преобладать облачная с прояснениями погода. Почти повсеместно прогнозируются кратковременные дожди.  В дневные часы – грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью +5℃…+10℃, днём от +17℃ по северо-западу до +24℃ по юго-востоку.

 

 

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Нынешний май запомнится нам, как прохладный и дождливый. В отдельных районах уже выпало до 3-х месячных норм осадков. Погода не порадует и в ближайшие дни,...
 
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