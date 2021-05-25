Гибель летчиков в Барановичах: о героизме и не только

Источник материала: ОНТ

19 мая в Барановичах в ходе учебно-тренировочного полета разбился самолет ЯК-130 . Летчики А.В.Ничипорчик и Н.Б.Куконенко увели его от жилых домов , избежав масштабной трагедии ценой собственных жизней. Наш колумнист Павел Игнатьев о том, в чем главная суть их поступка, и какие люди способны на такое.

Несомненно, погибшие летчики – настоящие герои, заслужившие самых искренних слов благодарности и высокого почета. К великому сожалению, посмертно.

Можно сказать, что моральный выбор они сделали ранее, когда осознанно пришли в опасную и сложную профессию военного летчика. Профессию, в основе которой – Родина, долг, честь, мужество.

…С отказавшей системой управления самолетом боролись до самого конца, хотя крушения было не избежать. Оставалась лишь возможность скорректировать направление падения, всеми силами отведя машину от густонаселенных жилых кварталов и местной нефтяной базы. Удалось избежать катастрофических последствий! Страшно представить, что могло бы произойти!

Летчикам в одно мгновение пришлось делать выбор между собственными жизнями и жизнями других. Можно было сразу катапультироваться, что в подобной ситуации – обязанность, а можно было попытаться спасти людей. Выбрали второе.

Решения, принимаемые в стрессовой либо экстремальной ситуации, зачастую, инстинктивны и молниеносны. Но есть важная деталь: они кроются в сути человека, его жизненных взглядах и принципах. Готовность пожертвовать собой стало «лакмусовой бумажкой» высокой нравственности погибших. Искренность решения и последовавших оперативных действий не подлежат сомнению. Главное – не только сами действия летчиков, но и то, что они решились их совершить. Это свидетельствует о высокой гуманности и человечности, офицерской чести погибших, когда в последнюю очередь думаешь о себе.

Способность защитить кого-то от возможной трагедии ценой собственной жизни – удел немногих. В современном мире и системе ценностей «своя рубашка ближе к телу» еще будут думать, совершить ли подобный шаг. Помогать или спасать ценой непредсказуемых последствий собственному благополучию? Некоторые же в решающий момент просто пройдут мимо или отвернутся. Майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко не отвернулись…

В жизни любого из нас может прозвенеть «звонок о выборе». Никому не желаю, чтобы на чашу весов были положены жизнь или смерть. Оказаться в такой ситуации, согласитесь, никому не хочется. Однако случившееся – повод задуматься каждому, на что он способен для защиты или спасения близкого или совсем незнакомого человека? Нельзя забывать, что может наступить и момент, когда не кто-то будет зависеть от нас, а наоборот – мы. Мудро сказано, что следует поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Это – естественный принцип воспитания и жизни порядочного человека. А еще нужно оставаться неравнодушным.

Закончились траурные мероприятия. Скорбим вместе с родными и близкими погибшего экипажа. В нашей памяти останется и сам подвиг офицеров, и то, что до последней секунды жизни каждый оставался настоящим человеком «с большой буквы»…

Фото: БЕЛТА

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