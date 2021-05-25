Суперлуние и лунное затмение увидят белорусы 26 мая: что нельзя делать в этот день – советы астрологов

Источник материала: ОНТ

В среду, 26 мая, произойдет полное затмение Луны, которое бывает только во время суперлуния. При условии безоблачной погоды такое явление можно увидеть раз в 12 лет.

Что такое суперлуние?

Суперлуние – астрономическое явление, совпадение максимального приближения Луны к Земле и полнолуния. Спутник Земли окажется на расстоянии в 357 615 км от нашей планеты. Визуально Луна будет казаться больше привычных нам размеров. Диаметр ее увеличится примерно на 15%, а яркость лунного диска – на 30%. Это очень красивое явление!

26 мая спутник Земли подойдет к ней на ближайшее расстояние в 04:52 мск, а полнолуние наступит в 14:14 мск.

Когда ожидать затмение?

Затмение Луны – это явление, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, заслоняя свой спутник от света. Луна приобретает красноватый («кровавый») оттенок из-за преломления лучей Солнца.

26 мая 2021 с 12:45 до 15:53 мск произойдет полное затмение Луны.

Советы астрологов

К важному космическому периоду – коридору затмений, который начнется с полного лунного затмения 26 мая и завершится 10 июня, приближаются жители Земли, рассказывает астропсихолог Елена Осипенко.

Это время благоприятно для сжигания мостов с прошлым. Мысленно отпустите то, от чего вы хотели бы избавиться в вашей жизни, – ненужные отношения, не приносящая удовлетворения работа, вредные привычки и т.п.

Кроме того, явление суперлуния усиливает обычное воздействие Луны на человека. Эмоциональное напряжение вырастает, люди чувствуют себя некомфортно, испытывают стресс. Возможно появление сильной усталости, головной боли, недомоганий, активизации хронических болезней. По возможности, ведите себя в этот день сдержанно и спокойно, общайтесь с приятными собеседниками, не конфликтуйте.

В полнолуние астрологи не советуют принимать важные решения и строить планы на будущее.

В период затмения, а также за час до и после него, возрастает риск травм и аварий на дороге. Будьте аккуратны и внимательны на работе, связанной с производством, при вождении автомобиля.

Помимо этого, 26 мая ожидаются магнитные бури .

Фото: Pixabay.com

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