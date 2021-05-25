Гоголя похоронили заживо: правда или миф?

Источник материала: ОНТ

Многие творческие люди отличаются не только своими умениями и талантами, но также и необычными историями, которые их преследовали. Больше всего такой мистики обычно связывают с именем Николая Васильевича Гоголя. Одним из слухов, которые окружали писателя, является главная его фобия – быть похороненным заживо.

Основания легенды



Фото: mos.ru

В 1839 году у писателя начались большие проблемы со здоровьем, когда он заразился малярией. Несмотря на то, что Гоголь выздоровел, последствия болезни очень сильно отразились на его физическом состоянии. Некоторые предполагали, что болезнь могла поразить его мозг, отчего и происходили его постоянные припадки, когда он терял сознание и начинал нести бред.

Спустя время после тяжелой болезни, Гоголь писал письмо сестре, где утверждал, что он постоянно замерзает, руки его становятся черными, а лицо начинает желтеть. Там же он выразил опасения, что когда-нибудь он остынет, отчего его погребут заживо.



Фото: pgpb.ru

Позже его друг, Борис Яблонский, работавший в то время аптекарем, писал в своих заметках, что к нему постоянно приходил какой-то мужчина за лекарством, которое избавило бы его от страха. Как утверждал Яблонский, этот человек говорил о своих снах, в которых он был заживо погребен. Именно поэтому аптекарь прописал ему успокоительные.

Некоторые люди считают, что у Гоголя было расстройство из-за его необычного поведения и порой поступков, вызывающих недоумение. К этому аргументу обычно приводят пример – второй том «Мертвых душ», который он сжег. Однако были и те, кто был уверен в том, что на самом деле никакой книги и не было – автор набросал лишь пару страниц, но совершенно не успевал сдать ее издателю, поэтому пришлось инсценировать уничтожение.



Фото: polka.academy

Завещание

Фобия Гоголя все сильнее прогрессировала, поэтому писатель начал работу над сборником «Выбранные места из переписки с друзьями», в начале которого он пишет свое «завещание», где он ставит запрет на его захоронение до тех пор, пока тело не начнет разлагаться. Он подмечает, что с ним уже происходила остановка сердца, но через некоторое время он будто бы снова оживал.

Уже в 1852 году с Гоголем произошла странная ситуация: он подозвал своего слугу и сказал, что ему очень нужно выспаться, а в случае, если ему вдруг станет плохо, просто не трогать его. Однако слуге это не понравилось, и он решил сообщить об этом врачам. Гоголя забрали в больницу, он полностью потерял все силы и умолял, чтобы его не хоронили. На следующий день писателя не стало.

Вскрытие гроба

В 1931 году прах многих писателей, в том числе и Гоголя, решили перенести к Новодевичьему монастырю. Самое мистическое в этой истории заключается в том, что при вскрытии гроба было обнаружено восемь царапин, которые были сделаны ногтями.



Фото: readweb.org

К тому же было еще несколько странных обстоятельств. Во-первых, гроб находился очень глубоко под землей – около пяти метров. К тому же, сохранилась одежда и обувь писателя вместе с костями. Но отсутствовал череп.

По поводу такой пропажи существует множество слухов. Например, кто-то верит, что череп выкупил коллекционер, который изучал магию. Другие же утверждают, что череп находится в коллекции какого-то богача, потому что такой «артефакт» может дать человеку невиданную мощь, а также возможность контактировать с темными силами.

По материалам сайта kurer-sreda.ru

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