Шо? Едем на Бали? 10 самых смешных названий белорусских деревень и городов

Источник материала: ОНТ

Когда люди видят друг друга в первый раз, большинству интересно будет узнать, откуда его новый знакомый. И какое же будет удивление, когда человек услышит название этих деревень и городов Беларуси.

Шо



Фото: pinterest.ru

Если вы из деревни Шо, то вы можете своим ответом ввести человека в ступор.

– Откуда ты?

– Шо.

– Я спрашиваю, откуда ты?

– Шо.

И так по кругу. Чтобы такого не было, объясните собеседнику, что это название деревни.

Юпитер



Фото: vgr.by

Там не живут инопланетяне. Это всего лишь деревня в Минской области.

Бали



Фото: mlyn.by

Вам все надоело, вы хотите на Бали? Такая возможность у вас есть! Отправляйтесь в Щучинский район.

Рай



Фото: pinterest.ru

Попасть в Рай без вреда для здоровья совсем просто. Он находится в Сенненском районе Витебской области.

Париж



Фото: poznamka.ru

Чтобы увидеть Эйфелеву башню, не нужно лететь в другую страну. Достаточно проехать всего 200 км от Минска. И вуаля, вы на месте.

Новая Жизнь



Фото: pinterest.ru

Хотите начать все с чистого листа? Езжайте в Гомельскую область. Там вас ждет Новая Жизнь.

Яя



Фото: kobrincity.by

Деревня Яя находится неподалеку от деревни Шо. И проблемы с коммуникацией могут возникнуть те же.

Марс



Фото: mlyn.by

И чтобы попасть на Марс, космонавтом становиться не нужно. Деревня с таким названием расположена в Минской области.

Монголия



Фото: fotobel.by

Деревня Монголия находится в Сенненском районе Витебской области.

Новые Чемоданы



Фото: otzyv.ru

Чемоданы в этом поселке вряд ли купите, но зато сможете насладиться прекрасными видами.

А вы знали, что, не выезжая из Беларуси, можно побывать в Париже или Монголии, Юпитере и Марсе?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram