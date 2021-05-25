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Шо? Едем на Бали? 10 самых смешных названий белорусских деревень и городов

25.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шо? Едем на Бали? 10 самых смешных названий белорусских деревень и городов

Когда люди видят друг друга в первый раз, большинству интересно будет узнать, откуда его новый знакомый. И какое же будет удивление, когда человек услышит название этих деревень и городов Беларуси.

 

Шо


Фото: pinterest.ru

Если вы из деревни Шо, то вы можете своим ответом ввести человека в ступор.

– Откуда ты?

– Шо.

– Я спрашиваю, откуда ты?

– Шо.

И так по кругу. Чтобы такого не было, объясните собеседнику, что это название деревни. 

Юпитер


Фото: vgr.by

Там не живут инопланетяне. Это всего лишь деревня в Минской области. 

Бали


Фото: mlyn.by

Вам все надоело, вы хотите на Бали? Такая возможность у вас есть! Отправляйтесь в Щучинский район. 

Рай


Фото: pinterest.ru

Попасть в Рай без вреда для здоровья совсем просто. Он находится в Сенненском районе Витебской области.

Париж


Фото: poznamka.ru 

Чтобы увидеть Эйфелеву башню, не нужно лететь в другую страну. Достаточно проехать всего 200 км от Минска. И вуаля, вы на месте.

Новая Жизнь


Фото: pinterest.ru

Хотите начать все с чистого листа? Езжайте в Гомельскую область. Там вас ждет Новая Жизнь. 

Яя


Фото: kobrincity.by

Деревня Яя находится неподалеку от деревни Шо. И проблемы с коммуникацией могут возникнуть те же. 

Марс


Фото: mlyn.by

И чтобы попасть на Марс, космонавтом становиться не нужно. Деревня с таким названием расположена в Минской области. 

Монголия


Фото: fotobel.by

Деревня Монголия  находится в Сенненском районе Витебской области.

Новые Чемоданы


Фото: otzyv.ru

Чемоданы в этом поселке вряд ли купите, но зато сможете насладиться прекрасными видами. 

 

А вы знали, что, не выезжая из Беларуси, можно побывать в Париже или Монголии, Юпитере и Марсе?

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Теги: Минск
 
 
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Когда люди видят друг друга в первый раз, большинству интересно будет узнать, откуда его новый знакомый. И какое же будет удивление, когда человек услышит название...
 
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