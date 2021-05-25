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Шо? Едем на Бали? 10 самых смешных названий белорусских деревень и городов
Источник материала: ОНТ
Когда люди видят друг друга в первый раз, большинству интересно будет узнать, откуда его новый знакомый. И какое же будет удивление, когда человек услышит название этих деревень и городов Беларуси.
Шо
Если вы из деревни Шо, то вы можете своим ответом ввести человека в ступор.
– Откуда ты?
– Шо.
– Я спрашиваю, откуда ты?
– Шо.
И так по кругу. Чтобы такого не было, объясните собеседнику, что это название деревни.
Юпитер
Там не живут инопланетяне. Это всего лишь деревня в Минской области.
Бали
Вам все надоело, вы хотите на Бали? Такая возможность у вас есть! Отправляйтесь в Щучинский район.
Рай
Попасть в Рай без вреда для здоровья совсем просто. Он находится в Сенненском районе Витебской области.
Париж
Чтобы увидеть Эйфелеву башню, не нужно лететь в другую страну. Достаточно проехать всего 200 км от Минска. И вуаля, вы на месте.
Новая Жизнь
Хотите начать все с чистого листа? Езжайте в Гомельскую область. Там вас ждет Новая Жизнь.
Яя
Деревня Яя находится неподалеку от деревни Шо. И проблемы с коммуникацией могут возникнуть те же.
Марс
И чтобы попасть на Марс, космонавтом становиться не нужно. Деревня с таким названием расположена в Минской области.
Монголия
Деревня Монголия находится в Сенненском районе Витебской области.
Новые Чемоданы
Чемоданы в этом поселке вряд ли купите, но зато сможете насладиться прекрасными видами.
А вы знали, что, не выезжая из Беларуси, можно побывать в Париже или Монголии, Юпитере и Марсе?
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Когда люди видят друг друга в первый раз, большинству интересно будет узнать, откуда его новый знакомый. И какое же будет удивление, когда человек услышит название...
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