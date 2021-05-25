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Несмотря на давление и попытки политизировать первенство, белорусская сборная продолжает выступать на ЧМ по хоккею
Источник материала: ОНТ
На фоне происходящих событий, в Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. Несмотря на давление и явные попытки политизировать первенство, наша сборная демонстрирует выдержку, характер – и продолжает отстаивать честь своей страны на спортивной площадке.
Белорусские хоккеисты уже обыграли сильнейшую сборную Швеции, а накануне до последней секунды сражались с чехами, которым уступили лишь в овертайме.
Спортсмены выступают за свою страну и за свой государственный флаг.
В федерации хоккея Беларуси отмечают, что попытки провоцировать наших спортсменов продолжаются.
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Несмотря на давление и попытки политизировать первенство, белорусская сборная продолжает выступать на ЧМ по хоккею
На фоне происходящих событий, в Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. Несмотря на давление и явные попытки политизировать первенство, наша сборная...
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