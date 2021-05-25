Мужчина в Чечерском районе спустил собаку на милиционеров и получил 2,7 года ограничения свободы

Источник материала: ОНТ

Житель Чечерского района спустил собаку на милиционеров и получил 2 года и 7 месяцев ограничения свободы, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

35-летняя жительница деревни Покоть Чечерского района 7 февраля позвонила в приемник-распределитель для несовершеннолетних УВД Минского облисполкома и рассказала, что женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, из ее деревни якобы убила его. Информация не подтвердилась. В милиции установили личность звонившей. Началась проверка.

На следующий день местный РОЧС был поднят на ноги. Та же женщина ночью, около 2:00, сказала, что хочет поджечь дом односельчанина, назвала адрес, где это произойдёт. Спасатели выбыли на место, сообщили об этом и в РОВД. Как оказалось, после многодневных запоев женщине все это причудилось.

Когда она поняла, что ей грозят уголовные статьи за ложные вызовы, начала скрываться от милиции. 9 марта поступила информация, что женщина может находиться у своего односельчанина.

Сотрудник наркоконтроля и оперативники уголовного розыска выехали на указанный адрес.

Дверь частного дома была заперта. Сотрудники милиции постучали. Изнутри спросили, кто и зачем. Милиционеры представились и попросили открыть дверь. Хозяева отказались. Немного позднее мужчина за дверями сказал, что, если сотрудники милиции не уйдут, спустит на них собаку. Угрозы оказались реальны. Входная дверь открылась, и поступила команда: «Фас, укусить, взять». Чёрный пёс с лаем выпрыгнул из дома.

Милиционеры моментально среагировали – применили перцовый газ для остановки животного. Пес сразу ретировался. Разыскиваемая сельчанка, хозяин дома и его 33-летний брат (как оказалось, приговоренный за нетрезвое вождение к исправительным работам) находились внутри. Все они были пьяны.

Выяснилось, что женщина попросила их не открывать. А собаку на милиционеров натравил брат хозяина.

Суд Чечерского района назначил 33-летнему мужчине (с учетом того, что он попросил у сотрудников милиции прощения) наказание – 2,7 года ограничения свободы без направления в ИУОТ – и обязал возместить трем милиционерам материальный ущерб по 200 руб. каждому. Деньги сотрудники милиции планируют потратить на помощь детям.

Фото: скриншот из видео УВД Гомельского облисполкома

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