«Виннипег» вышел в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Стал известен ещё один четвертьфиналист.

Им стал «Виннипег». В четвертом матче серии в овертайме повержен «Эдмонтон» – 4:3. Серию 1/8-й финала команда выиграла со счетом 4:0.

«Виннипег» присоединился к числу четвертьфиналистов, которыми уже стали «Бостон» и «Колорадо». Победитель Кубка Стэнли определится не позднее 21 июня.

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