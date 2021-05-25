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«Виннипег» вышел в следующий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Стал известен ещё один четвертьфиналист.
Им стал «Виннипег». В четвертом матче серии в овертайме повержен «Эдмонтон» – 4:3. Серию 1/8-й финала команда выиграла со счетом 4:0.
«Виннипег» присоединился к числу четвертьфиналистов, которыми уже стали «Бостон» и «Колорадо». Победитель Кубка Стэнли определится не позднее 21 июня.
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В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Стал известен ещё один четвертьфиналист. Им стал «Виннипег». В четвертом матче серии в овертайме повержен...
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