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Ситуацию с самолётом в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел Беларуси и России

25.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуацию с самолётом в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел Беларуси и России

Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами.

Владимир Макей ещё раз подтвердил готовность белорусской стороны к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.

Сегодня же созвонились главы правительств Беларуси и России. В контексте разговора о самолёте обсудили недружественные действия Латвии в отношении Беларуси.

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Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами. Владимир Макей ещё раз подтвердил...
 
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