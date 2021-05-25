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Ситуацию с самолётом в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами.
Владимир Макей ещё раз подтвердил готовность белорусской стороны к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.
Сегодня же созвонились главы правительств Беларуси и России. В контексте разговора о самолёте обсудили недружественные действия Латвии в отношении Беларуси.
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Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами. Владимир Макей ещё раз подтвердил...
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