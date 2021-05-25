Ситуацию с самолётом в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами.

Владимир Макей ещё раз подтвердил готовность белорусской стороны к открытому взаимодействию с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации.

Сегодня же созвонились главы правительств Беларуси и России. В контексте разговора о самолёте обсудили недружественные действия Латвии в отношении Беларуси.

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