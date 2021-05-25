Лошадь из песка, портрет из ниток и картина из гвоздей: 10 удивительных работ талантливых людей

Источник материала: ОНТ

Говорят, что талантливыми людьми рождаются, а не становятся. Но с этим фактом легко можно поспорить. Терпение, усидчивость и упорство – вот что лежит в основе многих великих работ. Мы собрали подборку уникальных шедевров мастеров, имена которых никому неизвестны, но работы и то, из чего они выполнены, способны впечатлить любого.

1. Портрет из гвоздей.





2. Преображение унылой стены.





3. Акула из конструктора Lego.





4. Шар из камней.





5. А этот человек вышел на улицу слепить снеговика, а получилось...





6. Мальчик, который в детстве любил играть с песком, вырос.





7. Картина, нарисованная с помощью воды и кофе.





8. Восхитительная работа! Реалистичность на высшем уровне.





9. Когда работаешь дворником, а внутри сидит художник.





10. Для кого-то это грязь, а для кого-то холст.





Фото: reddit.com

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