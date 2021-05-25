ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лошадь из песка, портрет из ниток и картина из гвоздей: 10 удивительных работ талантливых людей

25.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лошадь из песка, портрет из ниток и картина из гвоздей: 10 удивительных работ талантливых людей

Говорят, что талантливыми людьми рождаются, а не становятся. Но с этим фактом легко можно поспорить. Терпение, усидчивость и упорство – вот что лежит в основе многих великих работ. Мы собрали подборку уникальных шедевров мастеров, имена которых никому неизвестны, но работы и то, из чего они выполнены, способны впечатлить любого.

1. Портрет из гвоздей.


2. Преображение унылой стены.


3. Акула из конструктора Lego.


4. Шар из камней.


5. А этот человек вышел на улицу слепить снеговика, а получилось...


6. Мальчик, который в детстве любил играть с песком, вырос.


7. Картина, нарисованная с помощью воды и кофе.


8. Восхитительная работа! Реалистичность на высшем уровне.


9. Когда работаешь дворником, а внутри сидит художник.


10. Для кого-то это грязь, а для кого-то холст.


Фото: reddit.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, что талантливыми людьми рождаются, а не становятся. Но с этим фактом легко можно поспорить. Терпение, усидчивость и упорство – вот что лежит в основе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несмотря на давление и попытки политизировать первенство, белорусская сборная продолжает выступать на ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by