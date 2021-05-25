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Лошадь из песка, портрет из ниток и картина из гвоздей: 10 удивительных работ талантливых людей
Источник материала: ОНТ
Говорят, что талантливыми людьми рождаются, а не становятся. Но с этим фактом легко можно поспорить. Терпение, усидчивость и упорство – вот что лежит в основе многих великих работ. Мы собрали подборку уникальных шедевров мастеров, имена которых никому неизвестны, но работы и то, из чего они выполнены, способны впечатлить любого.
1. Портрет из гвоздей.
2. Преображение унылой стены.
3. Акула из конструктора Lego.
4. Шар из камней.
5. А этот человек вышел на улицу слепить снеговика, а получилось...
6. Мальчик, который в детстве любил играть с песком, вырос.
7. Картина, нарисованная с помощью воды и кофе.
8. Восхитительная работа! Реалистичность на высшем уровне.
9. Когда работаешь дворником, а внутри сидит художник.
10. Для кого-то это грязь, а для кого-то холст.
Фото: reddit.com
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Говорят, что талантливыми людьми рождаются, а не становятся. Но с этим фактом легко можно поспорить. Терпение, усидчивость и упорство – вот что лежит в основе...
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