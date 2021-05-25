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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций разместил официальное заявление по рейсу Ryanair
Источник материала: ОНТ
В открытом доступе полная стенограмма записи переговоров «диспетчер – пилот».
Это доказательство того, что на экипаж судна со стороны Беларуси не оказывалось давление, не было угроз и принуждения к посадке.
Материалы направят главам авиационных администраций стран Европы и в другие международные авиационные организации.
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Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций разместил официальное заявление по рейсу Ryanair
В открытом доступе полная стенограмма записи переговоров «диспетчер – пилот». Это доказательство того, что на экипаж судна со стороны Беларуси не оказывалось...
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