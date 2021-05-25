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В Храме-памятнике в честь Всех Святых обновится крипта в память о Владимире Карвате
Источник материала: ОНТ
Подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата увековечили в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых.
С момента трагической гибели военного летчика прошло 25 лет. Землю с места, где разбился самолет, сегодня передали в церковь.
Накануне Дня независимости – символично – она будет заложена в крипте. В храмовой экспозиции уже есть комплекс, посвященный Карвату.
В 1996 году, когда во время учебного полета его самолет начал терять управление, летчик до последнего уводил машину от населенных пунктов – и спас людей ценой собственной жизни.
Храм-памятник постоянно пополняется. В ближайшее время по инициативе белорусов, которые живут в Крыму, здесь состоится еще одно событие.
Среди защитников региона были и наши соотечественники. Крипта в их честь появится в Храме-памятнике в Минске.
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Подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата увековечили в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых. С момента трагической гибели военного летчика...
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