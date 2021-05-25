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В Храме-памятнике в честь Всех Святых обновится крипта в память о Владимире Карвате

25.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Храме-памятнике в честь Всех Святых обновится крипта в память о Владимире Карвате

Подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата увековечили в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых.  

С момента трагической гибели военного летчика прошло 25 лет. Землю с места, где разбился самолет, сегодня передали в церковь. 

Накануне Дня независимости – символично – она будет заложена в крипте. В храмовой экспозиции уже есть комплекс, посвященный Карвату. 

В 1996 году, когда во время учебного полета его самолет начал терять управление, летчик до последнего уводил машину от населенных пунктов – и спас людей ценой собственной жизни.  

Анна Зайцева, руководитель музея памяти в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных: «Сегодня он у нас в экспозиции представлен красивым молодым 37-летним отцом семейства, отцом двоих детей, офицером, человеком высокой чести и звания воинского долга. Каждый желающий, а это тысячи посетителей со всей страны, с близкого и далекого зарубежья. Люди могут ознакомиться с его биографией, посмотреть, как были проведены последние часы и дни жизни нашего героя. Мы знаем, что фамилия подполковника Карвата под номером 22 занесена в списки военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава Вооруженных Сил нашей страны. Также у нас в экспозиции представлены вещи, к которым прикасалась когда-то рука нашего героя. Все, что удалось найти после той аварии, на момент крушения самолета».

Храм-памятник постоянно пополняется. В ближайшее время по инициативе белорусов, которые живут в Крыму, здесь состоится еще одно событие.

Александр Гостев, директор государственного учреждения «Белорусский культурный центр духовного Возрождения»: «12 июня ко дню России пройдет церемония закладки земли с мест захоронения солдат русской императорской армии, которые погибли при защите Крыма именно в Крымской войне 1853–1856 гг. Это была кровопролитная война, где были использованы новые виды оружия. В этой войне были очень большие потери русской императорской армии».

Среди защитников региона были и наши соотечественники. Крипта в их честь появится в Храме-памятнике в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата увековечили в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых.   С момента трагической гибели военного летчика...
 
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