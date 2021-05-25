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Как российские «адвокаты Лукашенко» действуют в скандале с Ryanair

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Разумеется, арест блогера Романа Протасевича кремлевская пропаганда не могла оставить без внимания. Её манипуляции по этому поводу выглядят следующим образом.

Как российские «адвокаты Лукашенко» действуют в скандале с Ryanair

Фото читателя DELFI

На начальном этапе российские пропагандистские каналы просто ретранслировали версию белорусских коллег: «Принять борт просили и Афины, и Вильнюс». Разумеется, когда выяснилось, что это не так, никакого опровержения не последовало.

Более того, чуть позже Москва стала помогать с аргументацией. По каким-то загадочным причинам именно МИД РФ первым объяснил использование истребителя МИГ-29 близостью к траектории полета гражданского рейса атомной электростанции в Островце. В Минске сами не смогли додуматься до очевидной «отмазки»?

Но самое интересное кроется в реакции по существу вопроса. Тут даже в монолитных рядах российских пропагандистов произошел раскол. Это хорошо видно по высказываниям политологов на сайте Украина.Ру.

Алексей Кочетков заявил: «Конечно, все это выглядит как похищение человека». Всеволод Шимов удивился: «Минск зачем-то повышает ставки в игре и накаляет отношения с Западом». А Дмитрий Абзалов и вовсе высказался: «Не надо было никого сажать — это выглядело тупо и топорно».

Но есть и те, кто продолжает выступать в роли «адвокатов Лукашенко». Особенно усердствует постоянный участник пропагандистских шоу Геворг Мирзаян. Причем он оперирует взаимоисключающими тезисами.

С одной стороны, Мирзаян называет происшедшее «блестяще проведенной спецоперацией». Тем самым он де-факто признает, что приземление рейса Афины-Вильнюс в Минске стало результатом заведомо ложного сообщения о минировании, которое организовали спецслужбы Лукашенко.

С другой, абзацем ниже Мирзаян заявляет, что санкции Евросоюза в этой связи «не имеют ничего общего с законностью». Мол, «позиция Минска с юридической точки зрения четкая и правильная».

Тот, кто называет обман «четким и правильным», определенным образом характеризует себя. Но Мирзаян идет еще дальше.

Беседуя со Спутником, пропагандист раскрывается во всей красе: «Единственное, что могут предъявить белорусской стороне, – это откуда появилась информация о взрывном устройстве? И тут что-нибудь придумают наши белорусские коллеги: анонимка пришла…» 

Ведущая тут же старается поправить гостя: «Придумывать нечего, им пришел е-мэйл, позже выяснилось, что он ложный».

Однако собеседник продолжает резать «правду-матку». Предвосхищая признания арестованного, Мирзаян делится технологиями допросов: «Если господин Протасевич запоёт – а он запоёт – мы знаем, что для этого … пытать не нужно – нужно вколоть нужное лекарство, и человек будет рассказывать соловьем».

Понимая, как выглядят подобные откровения, представительница «Спутника» опять пытается подретушировать: «Даже не лекарство, это поможет ему получить меньше лет за его преступления».

Тем временем резидент пропагандистских шоу продолжает вещать в стиле «болтун – находка для шпиона», раскрывая роль российских спецслужб в скандале с Ryanair: «Наши чекисты вместе с белорусскими проводили всю эту операцию».

Более того, Геворг Мирзаян предвкушает, что по итогам сказанного Романом Протасевичем в КГБ, среди арестованных возможно окажется белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, которого в Москве подозревают в прозападной ориентации. Главе внешнеполитического ведомства впору призадуматься о своих перспективах :)

Ну и в концовке совсем эпичное. Мирзаян предполагает, что часть протестующих после показаний Протасевича может прозреть и понять: «те, кто толкает их против Лукашенко, не лучше «батьки», а еще и такие же вруны».

Впрочем, основная масса пропагандистов в сюжете с Ryanair не столь красноречива, а, напротив, предпочитает о многом умалчивать. Например, акцентируется внимание на том, что командир самолета сам принял решение садиться в Минске. При этом тот факт, что на этом настаивали диспетчеры белорусского аэропорта, сообщившие пилоту ложную информацию о минировании, не упоминается.

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В целом, кремлевские политруки стараются исказить картину случившегося. Но вяловато, без огонька – «адвокатов» тоже нежелательно ставить в дурацкую ситуацию, когда приходится выискивать оправдания комбинации, которую в Беларуси разыграли с иностранным гражданским самолетом.

 
Теги: Минск
 
 
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«Блестящая спецоперация» и «позиция Минска с юридической точки зрения четкая и правильная» – взаимоисключающие тезисы.
 
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