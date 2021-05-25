Как российские «адвокаты Лукашенко» действуют в скандале с Ryanair

Источник материала: Салiдарнасць

Разумеется, арест блогера Романа Протасевича кремлевская пропаганда не могла оставить без внимания. Её манипуляции по этому поводу выглядят следующим образом.





Фото читателя DELFI

На начальном этапе российские пропагандистские каналы просто ретранслировали версию белорусских коллег: «Принять борт просили и Афины, и Вильнюс». Разумеется, когда выяснилось, что это не так, никакого опровержения не последовало.

Более того, чуть позже Москва стала помогать с аргументацией. По каким-то загадочным причинам именно МИД РФ первым объяснил использование истребителя МИГ-29 близостью к траектории полета гражданского рейса атомной электростанции в Островце. В Минске сами не смогли додуматься до очевидной «отмазки»?

Но самое интересное кроется в реакции по существу вопроса. Тут даже в монолитных рядах российских пропагандистов произошел раскол. Это хорошо видно по высказываниям политологов на сайте Украина.Ру .

Алексей Кочетков заявил: «Конечно, все это выглядит как похищение человека». Всеволод Шимов удивился: «Минск зачем-то повышает ставки в игре и накаляет отношения с Западом». А Дмитрий Абзалов и вовсе высказался: «Не надо было никого сажать — это выглядело тупо и топорно».

Но есть и те, кто продолжает выступать в роли «адвокатов Лукашенко». Особенно усердствует постоянный участник пропагандистских шоу Геворг Мирзаян. Причем он оперирует взаимоисключающими тезисами.

С одной стороны, Мирзаян называет происшедшее «блестяще проведенной спецоперацией». Тем самым он де-факто признает, что приземление рейса Афины-Вильнюс в Минске стало результатом заведомо ложного сообщения о минировании, которое организовали спецслужбы Лукашенко.

С другой, абзацем ниже Мирзаян заявляет, что санкции Евросоюза в этой связи «не имеют ничего общего с законностью». Мол, «позиция Минска с юридической точки зрения четкая и правильная».

Тот, кто называет обман «четким и правильным», определенным образом характеризует себя. Но Мирзаян идет еще дальше.

Беседуя со Спутником , пропагандист раскрывается во всей красе: «Единственное, что могут предъявить белорусской стороне, – это откуда появилась информация о взрывном устройстве? И тут что-нибудь придумают наши белорусские коллеги: анонимка пришла…»

Ведущая тут же старается поправить гостя: «Придумывать нечего, им пришел е-мэйл, позже выяснилось, что он ложный».

Однако собеседник продолжает резать «правду-матку». Предвосхищая признания арестованного, Мирзаян делится технологиями допросов: «Если господин Протасевич запоёт – а он запоёт – мы знаем, что для этого … пытать не нужно – нужно вколоть нужное лекарство, и человек будет рассказывать соловьем».

Понимая, как выглядят подобные откровения, представительница «Спутника» опять пытается подретушировать: «Даже не лекарство, это поможет ему получить меньше лет за его преступления».

Тем временем резидент пропагандистских шоу продолжает вещать в стиле «болтун – находка для шпиона», раскрывая роль российских спецслужб в скандале с Ryanair: «Наши чекисты вместе с белорусскими проводили всю эту операцию».

Более того, Геворг Мирзаян предвкушает, что по итогам сказанного Романом Протасевичем в КГБ, среди арестованных возможно окажется белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, которого в Москве подозревают в прозападной ориентации. Главе внешнеполитического ведомства впору призадуматься о своих перспективах :)

Ну и в концовке совсем эпичное. Мирзаян предполагает, что часть протестующих после показаний Протасевича может прозреть и понять: «те, кто толкает их против Лукашенко, не лучше «батьки», а еще и такие же вруны».

Впрочем, основная масса пропагандистов в сюжете с Ryanair не столь красноречива, а, напротив, предпочитает о многом умалчивать. Например, акцентируется внимание на том, что командир самолета сам принял решение садиться в Минске. При этом тот факт, что на этом настаивали диспетчеры белорусского аэропорта, сообщившие пилоту ложную информацию о минировании, не упоминается.

В целом, кремлевские политруки стараются исказить картину случившегося. Но вяловато, без огонька – «адвокатов» тоже нежелательно ставить в дурацкую ситуацию, когда приходится выискивать оправдания комбинации, которую в Беларуси разыграли с иностранным гражданским самолетом.