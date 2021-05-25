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У Volkswagen ID.3 появился первый «брат»

25.05.2021 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отпочковавшийся от Seat бренд Cupra провел сегодня очень важную презентацию: в Испании показали электрокар Born, который построен на платформе Volkswagen Group MEB. Эта же архитектура лежит в основе электромобилей Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 и линейки Audi Q4 e-tron.

У Volkswagen ID.3 появился первый «брат»

Нетрудно догадаться, что перед нами — перелицованный ID.3 с более агрессивным дизайном и явно спортивным уклоном. И если Volkswagen ID.3 только за деньги можно будет сделать более интересным внешне (по подобию концепта ID.X), то Cupra Born обладает динамичным внешним видом уже «с коробки».

У Volkswagen ID.3 появился первый «брат»

Внутри легко узнаются черты концерна Volkswagen. Но чтобы соответствовать «заряженной» внешности, Burn получил вставки «под карбон» и спортивные кресла. Для автомобиля предлагается только цифровая приборная панель. Экран мультимедийной системы уже в базе имеет диагональ 12 дюймов.

У Volkswagen ID.3 появился первый «брат»

Самая простая версия электромобиля Cupra оснащена батареей емкостью 45 кВт·ч. Запас хода в таком случае составит 340 км по циклу WLTP. Разгон до сотни у базовой 148-сильной модификации занимает 8,9 секунды. Будет еще версия с батареей на 58 кВт·ч и двигателем мощностью 201 л. с. Запас хода у такого авто — 418 км, а разгон до сотни — 7,3 секунды. Самая мощная заявленная версия — это 228-сильный Burn с батареей 58 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч — 6,6 секунды.

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Отпочковавшийся от Seat бренд Cupra провел сегодня очень важную презентацию: в Испании показали электрокар Born, который построен на платформе Volkswagen Group MEB. Эта же...
 
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