У Volkswagen ID.3 появился первый «брат»

Источник материала: Onliner

Отпочковавшийся от Seat бренд Cupra провел сегодня очень важную презентацию: в Испании показали электрокар Born, который построен на платформе Volkswagen Group MEB. Эта же архитектура лежит в основе электромобилей Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4 и линейки Audi Q4 e-tron.





Нетрудно догадаться, что перед нами — перелицованный ID.3 с более агрессивным дизайном и явно спортивным уклоном. И если Volkswagen ID.3 только за деньги можно будет сделать более интересным внешне (по подобию концепта ID.X), то Cupra Born обладает динамичным внешним видом уже «с коробки».





Внутри легко узнаются черты концерна Volkswagen. Но чтобы соответствовать «заряженной» внешности, Burn получил вставки «под карбон» и спортивные кресла. Для автомобиля предлагается только цифровая приборная панель. Экран мультимедийной системы уже в базе имеет диагональ 12 дюймов.





Самая простая версия электромобиля Cupra оснащена батареей емкостью 45 кВт·ч. Запас хода в таком случае составит 340 км по циклу WLTP. Разгон до сотни у базовой 148-сильной модификации занимает 8,9 секунды. Будет еще версия с батареей на 58 кВт·ч и двигателем мощностью 201 л. с. Запас хода у такого авто — 418 км, а разгон до сотни — 7,3 секунды. Самая мощная заявленная версия — это 228-сильный Burn с батареей 58 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч — 6,6 секунды.