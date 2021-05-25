Софью Сапегу, задержанную с Романом Протасевичем, оставили под стражей на два месяца









“Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту ее содержания”.





Ранее 25 мая белорусская сторона подтвердила факт задержания гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.









По истечении этого времени должно было быть принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.



