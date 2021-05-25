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Bloomberg оценил, во сколько Беларуси обойдется запрет полетов

25.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Закрытие воздушного пространства над Беларусью может стоить стране половины доходов от транзитных перелетов. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.

Bloomberg оценил, во сколько Беларуси обойдется запрет полетов
По данным Flightradar24, над Беларусью каждую неделю летает около 3 тыс. рейсов. Агентство оценило, что этот транзит приносит стране около $60−70 млн в год. Вдвое рискует сократиться и выручка авиакомпании «Белавиа», которая в прошлом году составила около $210 млн.

При этом, считают аналитики, отказ от полетов над Беларусью ударит по коротким рейсам, которые проходили через территорию страны. У дальних маршрутов куда больше возможностей скорректировать свой путь. Например, AirBaltic уже оценила издержки от отказа летать над Беларусью в 200 тыс. евро в месяц.

Bloomberg называет Беларусь важной территорией для перелетов, особенно после того, как авиакомпании начали облетать восток Украины в результате крушения лайнера Malaysian Airlines в 2014 году. В итоге для многих авиакомпаний изменение маршрута приведет к увеличению продолжительности полета и дополнительным расходам на топливо. В первую очередь это затронет рейсы между Европой и Юго-Восточной Азией.
 
 
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Закрытие воздушного пространства над Беларусью может стоить стране половины доходов от транзитных перелетов. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
 
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