Неожиданно прошли выборы руководства Белорусской федерации борьбы

Алим Селимов избран председателем Белорусской федерации борьбы, передает Sputnik. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и экс-гендиректор ФК "Динамо-Минск" (с 2015 по 2018 годы)избран председателем Белорусской федерации борьбы,Sputnik.





Такое решение было принято в четверг на отчетно-выборной конференции в Минске и для многих стало неожиданным, так как под руководством олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе в Сеуле-1988 Каманадара Маджидова белорусские спортсмены завоевали восемь лицензий (четыре – в вольной борьбе, три – в женской и одну – в греко-римской - Sputnik) на Игры в Токио.





Еще до начала конференции стало понятно, что выборы руководителя БФБ будут жаркими. Разногласия появились даже по самой процедуре выборов.





Кандидатуру Селимова предложил замминистра спорта и туризма Александр Барауля. По его словам, Алим – человек знающий борьбу, а федерации необходима перезагрузка, новый толчок для развития.





"Я считаю, что работа проделана, но необходим новый толчок", - добавил он.

Селимов заявил, что в федерации происходит развал, который нужно устранить. "Я хочу объединить всех, чтобы развивать белорусскую борьбу. Ведь мы одна большая семья", - сказал он.





Среди основных изменений, которые Селимов хочет внести в БФБ:





прозрачность всех процессов в федерации;

коллегиальное принятие решений;

борьба требует изменения формата - делать шоу, а не просто проводить турниры;

подготовка своих качественных тренерских кадров;

вопрос легионерства: готовить своих спортсменов, а не повально завозить борцов из других стран.





"Если легионер хочет приехать и выступать в Беларуси, пускай сначала доказывает свою состоятельность на трех-четырех топ-турнирах", - отметил он.





Единственным конкурентом Селимова на пост председателя был действующий на тот момент руководитель федерации Маджидов. Голосование прошло тайно, в результате чего за Алима отдали 28 голосов, за его оппонента – 25.





На конференции во вторник также подвели итоги деятельности федерации с 2017 по 2021 годы, которые признали удовлетворительными.





Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.



