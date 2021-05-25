МИД Польши: выдали беларусам 100+ тысяч виз; отмена полётов не помешает

Так Павел Яблонский ответил на вопрос, не ударит ли закрытие авиасообщения с Беларусью по тем, кто хотел уехать из страны. В том числе по оппозицинерам.





цитирует dev.by — Думаю, такого опасения нет, — ответил Яблонский,dev.by





И отметил, что Польша уже выдала беларусам более 100 тысяч виз.





При этом, сказал замминистра, большинство виз получили беларусы, которые хотели сменить место жительства из-за политических репрессий. Яблонский отметил, что основной поток перемещения людей из Беларуси в Польшу осуществлялся наземными путями, поэтому прекращение авиасообщения не должно сильно повлиять на дальнейшие перемещения. И Польша продолжит поддерживать репрессированных беларусов.





Напомним, что наземные перемещения были доступны официально до декабря 2020 года. После 21 декабря в Польшу легально через наземную границу можно проехать, только имея на руках специальные документы (ВНЖ, контракт на работу и проч.).



