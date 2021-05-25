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«Белавиа» отменяет полеты в Украину
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов.
«Белавиа» вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года,
Отмена полетов вызвана запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа».
В пресс-службе компании сообщают, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов).
Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.
— Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация, — говорится в сообщении компании.
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В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов.
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