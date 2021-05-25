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Власти Украины призвали журналистов и активистов воздержаться от поездок в Беларусь

25.05.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина призывает своих журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь «с учетом угрозы и непредсказуемости действий белорусских властей».

Власти Украины призвали журналистов и активистов воздержаться от поездок в Беларусь
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба министра

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко «о нарушении прав и свобод представителей медиасферы в Беларуси». Текст заявления 25 мая опубликовала пресс-служба МИД Украины.

«Притеснение журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире», — говорится в заявлении украинских министров.

«Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Украина с полуночи 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. На внеочередном заседании 25 мая украинское правительство поручило Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Госпогранслужбе поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов. «Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и о «закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в страну».

На прошлой неделе власти Беларуси заблокировали крупнейший независимый информационный портал TUT.by, 15 сотрудников задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина призывает своих журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь «с учетом угрозы и...
 
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