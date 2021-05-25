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Реальный размер пенсий в Беларуси снижается четвертый месяц подряд

25.05.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в апреле 2021 года снизился по сравнению с мартом на 0,7%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с апрелем прошлого года реальный размер пенсий вырос на 2,7%.

Реальный размер пенсий в Беларуси снижается четвертый месяц подряд

В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем реальный размер пенсий вырос на 4,1%, в январе 2021 года — снизился на 1,1%, феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в апреле 2021 года состояло 2 млн 477,5 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения. Соотношение к средней зарплате составило 34,5%.

Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 19 мая на совместном заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% средней заработной платы работника.

 
 
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Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в апреле 2021 года снизился по сравнению с мартом на 0,7%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с апрелем прошлого...
 
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