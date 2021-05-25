«Белавиа» отменяет полеты в Украину - вечерние рейсы 25 мая в том числе

сообщении п ресс-службы Белавиа. «В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 г.», — говорится вресс-службы Белавиа.





Кроме того, 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (вылет был запланирован на 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета — 23:40).





В авиакомпании приносят извинения за доставленные неудобства, сложившиеся по не зависящим от нее причинам, а также сожалеют о ситуации.





Пассажиры, купившие авиабилеты на указанные даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту приобретения.



