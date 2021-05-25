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«Белавиа» отменяет полеты в Украину - вечерние рейсы 25 мая в том числе

25.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белавиа» отменяет полеты в Украину с 26 мая. Речь идет о четырех городах

 
«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 г.», — говорится в сообщении пресс-службы Белавиа.

Кроме того, 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (вылет был запланирован на 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета — 23:40).

В авиакомпании приносят извинения за доставленные неудобства, сложившиеся по не зависящим от нее причинам, а также сожалеют о ситуации.

Пассажиры, купившие авиабилеты на указанные даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета, обратившись по месту приобретения. 
 
 
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«Белавиа» отменяет полеты в Украину с 26 мая. Речь идет о четырех городах
 
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