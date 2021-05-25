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В Минском районе задержаны двое сбытчиков дурманов

25.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ушел из IT в наркобизнес, но прогадал. В Минском районе задержаны двое сбытчиков дурманов. Подозреваемые - 23-летний парень и его 20-летняя подруга. Сообщается, что девушка фасовала товар, обрабатывала снимки тайников с отравой и отправляла информацию в наркомаркет. Во время обысков оперативники изъяли у пары мефедрон, амфетамин, марихуану, гашиш, грибы, а также таблетки МДМА. Молодого человека взяли, когда он раскладывал закладки. 


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Ушел из IT в наркобизнес, но прогадал. В Минском районе задержаны двое сбытчиков дурманов. Подозреваемые - 23-летний парень и его 20-летняя подруга. Сообщается, что...
 
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