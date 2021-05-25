Слава Комиссаренко: «Беларуские омоновцы всегда смогут устроиться в гей-порно!»

Источник материала: KYKY

У запрещенного в Беларуси комика Славы Комиссарено на ютубе выходит шоу «Спасибо, у меня всё». Это записи того, как Слава общается со своими зрителями после концерта. В одном из новых выпусков Славе из зала задали весьма занимательный вопрос: «Как относишься к «Прожарке» и были ли какие-нибудь интересные угрозы?» Вот, что ответил Комиссаренко:

«Были угрозы от омоновцев беларуских. Они мне писали, я еще подумал: о-о-о, обиделись мальчики. Мне писал один: «Мне интересно, с*ка, ты у меня в автозаке сразу бы обосцался или нет?» – ну, приятные же люди, а сколько на них наговаривают всего! Беларуские омоновцы – потрясающие ребята. Многие говорят, что они потом работу не найдут, но я в это не верю – они всегда смогут устроиться в гей-порно. Они придут на собеседование, где у них спросят про прошлое место работы: «Беларуский ОМОН? А! Так вы пидорас по специальности? Пожалуйста, проходим».

Напомним, Комиссаренко с 2008-го живет в России, приезжает к родственникам в Беларусь пару раз в год. При этом комик часто шутит о своей стране (и в своих соцсетях осуждает действия беларуской «власти»). Так в шоу «Что было дальше?» он впервые назвал Лукашенко «чык-чырыком», высмеяв его выход к ОМОНу с автоматом. После чего «президента» так начали звать очень многие. Выпуск «ЧБД» собрал больше 16 миллионов просмотров. Вероятно, среди зрителей были и сотрудники управления культуры Мингорисполкома. После они аннулировали гастрольное удостоверение Комиссаренко. Теперь Слава не может выступать в Беларуси.