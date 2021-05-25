ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слава Комиссаренко: «Беларуские омоновцы всегда смогут устроиться в гей-порно!»

25.05.2021 20:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

У запрещенного в Беларуси комика Славы Комиссарено на ютубе выходит шоу «Спасибо, у меня всё». Это записи того, как Слава общается со своими зрителями после концерта. В одном из новых выпусков Славе из зала задали весьма занимательный вопрос: «Как относишься к «Прожарке» и были ли какие-нибудь интересные угрозы?» Вот, что ответил Комиссаренко: 

«Были угрозы от омоновцев беларуских. Они мне писали, я еще подумал: о-о-о, обиделись мальчики. Мне писал один: «Мне интересно, с*ка, ты у меня в автозаке сразу бы обосцался или нет?» – ну, приятные же люди, а сколько на них наговаривают всего! Беларуские омоновцы – потрясающие ребята. Многие говорят, что они потом работу не найдут, но я в это не верю – они всегда смогут устроиться в гей-порно. Они придут на собеседование, где у них спросят про прошлое место работы: «Беларуский ОМОН? А! Так вы пидорас по специальности? Пожалуйста, проходим». 

Напомним, Комиссаренко с 2008-го живет в России, приезжает к родственникам в Беларусь пару раз в год. При этом комик часто шутит о своей стране (и в своих соцсетях осуждает действия беларуской «власти»). Так в шоу «Что было дальше?» он впервые назвал Лукашенко «чык-чырыком», высмеяв его выход к ОМОНу с автоматом. После чего «президента» так начали звать очень многие. Выпуск «ЧБД» собрал больше 16 миллионов просмотров. Вероятно, среди зрителей были и сотрудники управления культуры Мингорисполкома. После они аннулировали гастрольное удостоверение Комиссаренко. Теперь Слава не может выступать в Беларуси. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У запрещенного в Беларуси комика Славы Комиссарено на ютубе выходит шоу «Спасибо, у меня всё». Это записи того, как Слава общается со своими зрителями после...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» отменяет полеты в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by