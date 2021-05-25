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В Вильнюсе представители демсил Беларуси собрались на экстренную встречу
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Тема встречи – «беспрецедентная ситуация, созданная Лукашенко».
Тут и далее фото пресс-службы Светланы Тихановской
25 мая в Вильнюсе представители демократических сил Беларуси за рубежом провели чрезвычайную встречу, на которой обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию «на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко», а также корректировку стратегии выхода страны из глубокого кризиса.
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Тема встречи – «беспрецедентная ситуация, созданная Лукашенко».
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