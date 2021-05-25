Европейский союз дает политический сигнал Минску, ставя вопрос о расширении санкционных списков, заявила на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель.





"Мы попросили глав МИД включить в санкционный список новых лиц и организации.., а также принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях", - заявила Меркель.





"Мы считаем, что речь идет о нарушении международного соглашения, если международное сообщество хочет работать сообща, это неприемлемо. Речь не о виновных - так не делают. Должна была последовать реакция - мы приняли решение", - сказала Меркель, добавив, что "политический сигнал важен для нас, что мы не остались при простых списках, а что мы хотим выйти за них".





Канцлер Германии, что решение о новых санкциях - "это ответ на беспрецедентные действия".

"Освобождения (задержанных - Sputnik) нет, было бы хорошо, если бы оно было, тогда мы могли бы обсудить дальнейшие шаги ... Действия беспрецедентны, ИКАО теперь должно провести расследование, было бы очень важно, если оба задержанных были бы отпущены", - добавила Меркель.





Очередной пакет санкций Брюссель намерен ввести против Беларуси на фоне инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Протасевич был задержан. . Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Протасевич был задержан.

Санкции ЕС против Минска

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.





В общей сложности, в ограничительных списках - 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения и распознавания).





Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года. Кроме того, в настоящее время Европейский союз готовит новый – четвертый - пакет санкций в отношении республики.





Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".



