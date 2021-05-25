Жириновский о скандале с посадкой RyanAir: «Что, трудно этого молокососа где-то выкрасть?»





Владимир Жириновский. Фото: РИА Новости





Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский считает, что ради ареста создателя признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Романа Протасевича не стоило принудительно сажать в Минске самолет RyanAir.





«Если им нужен был этот товарищ, Протасевич, - что, трудно этого молокососа где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе, тихо, спокойненько, упакуйте, увезите. Вы целый самолет сажаете - конечно, это людей возмущает. Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку?» - сказал Владимир Жириновский 25 мая во время пресс-конференции в Москве.





По мнению политика, Роман Протасевич заслуживает уголовного наказания, однако посадку самолета в Минске это не оправдывает.





«Люди боятся. Поэтому есть специальные службы. Это ж не разведчик, не Штирлиц какой-то. Это мальчишка, хулиган, и вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать», - сказал лидер ЛДПР.



