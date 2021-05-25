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Полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair

25.05.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Государственная полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Симона Гравите, сообщает DELFI.

Полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair
Foto: F64

Проверка связана с тем, что на борту самолета находились двое граждан Латвии.

В Службе государственной безопасности Латвии заявили, что они не занимаются выяснением обстоятельств происшествия, но в случае необходимости готовы оказать необходимую поддержку в соответствии со своей компетенцией.

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. Задержана также подруга Протасевича, гражданка России София Сапега.

Генпрокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Предварительным расследованием занялась также прокуратура Литвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственная полиция Латвии начала ведомственное расследование по делу о захвате самолета Ryanair в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Симона...
 
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