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Из базы российского МВД исчезли данные о розыске Тихановской

25.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции попала в базу МВД России осенью прошлого года. В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя


Светлана Тихановская (Фото: Leopold Nekula / VIENNAERPORT / www.imago-images.de / ТАСС)

Из базы данных о разыскиваемых лицах российского МВД исчезла информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, пишет РБК.

О том, что Тихановская оказалась в базе МВД России, стало известно в начале октября прошлого года, когда соответствующая запись появилась в базе. В качестве основания для розыска была указана статья УК без конкретизации номера.

В полиции тогда объяснили появление имени Тихановской в базе тем, что информация там формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В российском МВД отметили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России возбуждено не было.
 
 
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Лидер белорусской оппозиции попала в базу МВД России осенью прошлого года. В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о...
 
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