|
Из базы российского МВД исчезли данные о розыске Тихановской
Источник материала: Партизан
Лидер белорусской оппозиции попала в базу МВД России осенью прошлого года. В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному свержению конституционного строя
Светлана Тихановская (Фото: Leopold Nekula / VIENNAERPORT / www.imago-images.de / ТАСС)
Из базы данных о разыскиваемых лицах российского МВД исчезла информация о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской,
О том, что Тихановская оказалась в базе МВД России, стало известно в начале октября прошлого года, когда соответствующая запись появилась в базе. В качестве основания для розыска была указана статья УК без конкретизации номера.
В полиции тогда объяснили появление имени Тихановской в базе тем, что информация там формируется на основании соглашения о взаимоотношениях МВД двух стран и соглашения об обмене информацией. В российском МВД отметили, что уголовных дел в отношении Тихановской в России возбуждено не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер белорусской оппозиции попала в базу МВД России осенью прошлого года. В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)