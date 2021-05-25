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Европейские страны стали объявлять об отказе участия в ЧЕ по велотреку в Минске
Источник материала: Навiны
Союз немецких велосипедистов заявил об отказе участвовать в чемпионате Европы по велотреку, который запланирован в Минске с 23 по 27 июня. Аналогичные новости пришли из Нидерландов и Великобритании.
В пресс-релизе о принятом решении говорится, что после произошедших в минувшие выходные событий (вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске) организация связалась с Европейским велосипедным союзом (UEC),
«UEC рассматривает случившееся также очень критически, обсудит этот вопрос в четверг (27 мая. — ред.) и примет решение», — отмечается в заявлении Союза немецких велосипедистов.
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Союз немецких велосипедистов заявил об отказе участвовать в чемпионате Европы по велотреку, который запланирован в Минске с 23 по 27 июня. Аналогичные новости...
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