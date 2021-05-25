Европейские страны стали объявлять об отказе участия в ЧЕ по велотреку в Минске

Союз немецких велосипедистов заявил об отказе участвовать в чемпионате Европы по велотреку, который запланирован в Минске с 23 по 27 июня. Аналогичные новости пришли из Нидерландов и Великобритании.



Фото: minskarena.by

В пресс-релизе о принятом решении говорится, что после произошедших в минувшие выходные событий (вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске) организация связалась с Европейским велосипедным союзом (UEC), сообщила о невозможности участия сборной Германии и попросила найти альтернативное решение.

«UEC рассматривает случившееся также очень критически, обсудит этот вопрос в четверг (27 мая. — ред.) и примет решение», — отмечается в заявлении Союза немецких велосипедистов.