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В Союзном государстве намерены усилить информационную безопасность
25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество в сфере информационной безопасности Союзного государства нужно усилить. Об этом говорили на научно-практической конференции в Минске, передает «МИР 24».
В первую очередь намерены объединить усилия в борьбе с недостоверными сведениями в интернете. Сейчас даже профессионалам бывает непросто определить – фейковая новость или нет. Также важный пункт – защита персональных данных.
Научно-практическая конференция в Минске продлится три дня. Сейчас в области информационной безопасности между двумя странами действует программа «Паритет». В ее рамках разрабатывают методы и технологии защиты информации для силовых структур.
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Сейчас в области информационной безопасности между двумя странами действует программа «Паритет». В ее рамках разрабатывают методы и технологии защиты информации...
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