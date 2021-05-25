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В Союзном государстве намерены усилить информационную безопасность

25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество в сфере информационной безопасности Союзного государства нужно усилить. Об этом говорили на научно-практической конференции в Минске, передает «МИР 24».

«Отстаем в том, что касается большого серийного производства. Но с точки зрения высококачественного программного обеспечения и оборудования и, соответственно, его использования для обеспечения безопасности наших особо важных объектов: электросетей, больниц и так далее, – здесь мы никогда не отставали», – заявил заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

В первую очередь намерены объединить усилия в борьбе с недостоверными сведениями в интернете. Сейчас даже профессионалам бывает непросто определить – фейковая новость или нет. Также важный пункт – защита персональных данных.

Научно-практическая конференция в Минске продлится три дня. Сейчас в области информационной безопасности между двумя странами действует программа «Паритет». В ее рамках разрабатывают методы и технологии защиты информации для силовых структур.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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