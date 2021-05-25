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Коммерсантъ: «Нужно признать, что проект Лукашенко закрыт»

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российское издание – о перспективах предстоящей встречи в Москве.

Коммерсантъ: «Нужно признать, что проект Лукашенко закрыт»

Фото ТАСС

— Вопрос, что же делать с Лукашенко, наверное, выходит на первый план как для цивилизованного Запада, так и для Москвы, — пишет политический обозреватель российского «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.

Автор издания подчеркивает, что до сих пор нет ясности о том, зачем Лукашенко едет в Сочи, что будет обсуждаться и чем все закончится. По его мнению, все предыдущие встречи завершались традиционными заверениями «о вечной дружбе на фоне ужасного, враждебного Запада»:

— А где же интеграция, хочется спросить? В ответ — дежурные заверения о том, что вот еще одна дорожная карта согласована и стороны серьезно в этом вопросе продвинулись.

Дризе отмечает: в Минске уверены — Россия при любом стечении обстоятельств в беде его не оставит, что бы он ни устраивал. А поэтому интеграция, видимо, подождет до лучших времен. Сейчас надо защищаться от недругов.

Да и что сейчас Москва может сделать с многолетним союзником в условиях острейшего кризиса, задается вопросом обозреватель «Коммерсанта». И приводит один из возможных ответов:

— Впору подумать, как не допустить дальнейшего обострения, которое может плачевно закончиться. Какие уж в этой ситуации дорожные карты, их время, похоже, прошло. Нужно признать, что проект Лукашенко закрыт. Так что вопрос, скорее, в том, как лучше расстаться, чтобы сохранить лицо.

 
Теги: Минск
 
 
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Российское издание – о перспективах предстоящей встречи в Москве.
 
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