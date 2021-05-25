Ханс-Дитер Флик возглавит футбольную сборную Германии после ЧЕ

Источник материала: ОНТ

Ханс-Дитер Флик возглавит футбольную сборную Германии после чемпионата Европы. Контракт подписан сегодня.

Соглашение рассчитано до 2024 года. Последним местом работы Флика была «Бавария». Специалист возглавил мюнхенский клуб в 2019 году. Под руководством тренера команда со старта выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В завершившемся недавно сезоне мюнхенцы вновь оформили чемпионство в Бундеслиге.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram