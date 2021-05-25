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Ханс-Дитер Флик возглавит футбольную сборную Германии после ЧЕ
Источник материала: ОНТ
Ханс-Дитер Флик возглавит футбольную сборную Германии после чемпионата Европы. Контракт подписан сегодня.
Соглашение рассчитано до 2024 года. Последним местом работы Флика была «Бавария». Специалист возглавил мюнхенский клуб в 2019 году. Под руководством тренера команда со старта выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В завершившемся недавно сезоне мюнхенцы вновь оформили чемпионство в Бундеслиге.
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Ханс-Дитер Флик возглавит футбольную сборную Германии после чемпионата Европы. Контракт подписан сегодня. Соглашение рассчитано до 2024 года. Последним местом...
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