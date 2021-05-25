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Девушка нашла в доме родителей мышонка и устроила ему пикник на поле (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Девушка нашла в доме мышонка, но не испугалась, а пошла с ним на пикник,
Девушка Бриджит Роуз приехала к родителям и увидела там мышонка – он искал еду в шкафу. Родители знали о нем, но надеялись, что решит проблему кошка. Однако Бриджит разобралась с этой задачей, причем действуя очень гуманно.
Девушка не хотела оставлять мышонка одного в поле и устроила ему на прощание пикник.
Она положила на траву салфетку, как покрывало, разложила на ней немного еды и посадила туда мышонка.
Где-то через час сытый и довольный мышонок нашел вблизи место для укрытия. А Бриджит перед тем, как уйти, оставила зверьку еще несколько вкусностей, чтобы он мог есть их еще пару дней.
Фото: Pixabay.com
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Девушка нашла в доме мышонка, но не испугалась, а пошла с ним на пикник, пишет ridus.ru. Девушка Бриджит Роуз приехала к родителям и увидела там мышонка – он искал еду в...
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