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День рождения Большого: театр оперы и балета празднует 88-летие
Источник материала: ОНТ
День рождения театра, неофициальным символом которого стала красавица с розой в волосах. Уже 88 лет репертуар Большого сложно представить без оперы «Кармен» Бизе. Увертюра к ней, а также знаменитые куплеты Эскамильо прозвучали в этот вечер. Праздничный концерт на исторической сцене продолжается. Зрители в зале с букетами. Прийти без них некогда считалось дурным тоном.
«Свадьба Фигаро», «Чиполлино» – и в опере, и в балете, и в штате Большого есть садовник. Он создаёт на трёх сотках «декорации» по сезонам. Сегодня в отборный грунт – петунии, назвали так «в честь» табака. На табачной фабрике в Севилье работала Кармен.
Артисты Большого везут с гастролей саженцы Якову Яковлевичу. С ним советуются. Сопрано Данусевич дебютировала в партии Иоланты. Помните, она на сцене срывает розы. Эти цветы трогать нельзя, но театралы, бывало, просили садовника поделиться.
Изящная и хрупкая, словно цветок. В репертуаре примы белорусского балета – партия Розы в «Маленьком принце». Полив, стрижка, прополка, удобрение – с ранней весны до поздней осени театр благоухает. 60 кустов роз. После зимы на всех клумбах – премьера.
«Міла кветам ружа зацвіла…» – это из «Вянка» Песняра чистой красоты. Сегодня ещё и День памяти Максима Богдановича. Он навеки связан с Большим, перед каждым спектаклем звучит его «Зорка Венера», и каждый «Вальс цветов» в его честь.
«Пусть цветы своими лепестками...» – поёт Мадам Баттерфляй, украшая дом. Зал полон. Солисты оперы и балета, артисты хора и оркестра, миманса и Детской студии – гала-концерт «Vivat, Большой!». Только хиты. Уже 88 лет – где Кармен, там и розы.
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День рождения театра, неофициальным символом которого стала красавица с розой в волосах. Уже 88 лет репертуар Большого сложно представить без оперы «Кармен» Бизе....
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