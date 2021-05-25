Дипкорпус Латвии покинул Беларусь после акта вандализма над белорусским государственным флагом в Риге. Реакция общества и заявления экспертов

Источник материала: ОНТ

Реакцию Запада на ситуацию с самолетом уже назвали истерической. Ни один из похожих случаев не вызывал столь бурного реагирования. Вплоть до посягательства на государственные символы страны – как это сделали в Риге на первенстве по хоккею. С возмущением эту информацию восприняло Национальное собрание Беларуси, сделав заявление. Но дипломатическая истерия, словно вирус, оказалась заразной.

Это что такое было? Рига. Понедельник. Двое мужчин в костюмах под прицелом камер с улыбкой на лице подошли к флагштокам. И вероломно надругались. Над государственным флагом Беларуси, страны-участницы чемпионата мира по хоккею.

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси: «Назвать это недружественным действием можно только дипломатическим языком, а если откровенно сказать, то это вмешательство во внутренние дела Беларуси. Это попрание всех норм международного права. Трудно себе представить, как бы вели себя власти Латвии в подобной ситуации».

А в этой ситуации принимали участие официальные власти Латвии. Поодиночке на тёмные дела ведь не ходят. Действующие лица минутного ролика: целый глава внешнеполитического ведомства Латвии. 47-летний Эдгарс Ринкевичс. Был депутатом Сейма. Открытый гомосексуалист. Второй мужчина на видео – мэр Риги. 41-летний Мартиньш Стакис. Из семьи политиков. В Латвии его считают миллионером. Мэр с октября 2020-го. Его выбор посчитали компромиссом для всех партий. Но вот нынешний «политический вандализм» мэра назвали возмутительным. Социалистическая партия Латвии поддержала белорусов и потребовала отставки и мэра, и министра.

Международная федерация хоккея латвийский беспредел посчитала «негостеприимным». Чемпионат – не место для политических латвийских посланий, сказали в заявлении и выразили надежду, что мэр Риги всё вернёт на место. Отдельно Рене Фазель отправил письмо и мэру Стакису. Тот вывалил документ в Сеть. И сообщил, что снимает флаги Международной федерации хоккея. А как иначе? Ведь будущий мэр очень не любил во время кампании отвечать на вопрос латвийских журналистов, хватит ли ему политического опыта руководить столицей. И, судя по всему, недостаток опыта Стакис восполняет хайпом.

Реакция нашего МИДа была логичной. Дипкорпус сегодня уже покинул Беларусь. Тот случай, когда разговаривать с нынешним составом дипломатов больше не о чем. Им стоит подумать. В Латвии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом. Четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма. Для нас неприемлемы действия против суверенного государства. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашего суверенитета. А совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение. Потребовано от латвийской стороны провести расследование, принести извинения, вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь, вручена соответствующая нота протеста».

Действия Риги поддержал Вильнюс. Мэрия города вывесила бело-красно-белый флаг у здания администрации. Это удивляет. Ведь на символике было изображение, схожее с государственным гербом Литвы. И повесить его пытались в перевёрнутом виде. Более того, мэр Риги в своём твиттере отмечал, что всё это – выражение позиции рижской Думы.

Впрочем, на латвийские девиации эксперты смотрят шире. Это месть Беларуси – за экономические решения, причиной которых стало то самое недружественное поведение прибалтийских стран.

Александр Шатько, заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь»: «Наплевательское отношение ко всей стране и людям. Ведь много белорусов живёт в том числе и в Риге, большое количество выходцев из прибалтийских республик живёт в Беларуси. И попутно сняли флаг Российский Федерации. Мы видим вот эту связку. Да, большую, мощную страну, как Россия, боятся покусывать. Все дружным хором накинулись на союзника – на Республику Беларусь».

Ведь США отказались от идеи санкций в отношении «Северного потока-2». Но «осадочек» от отступления Вашингтона остался. Российский флаг уже убирали со стола во время чемпионата мира по шашкам в Польше. На четвёртый день состязания. Как не удержались и латыши – на чемпионате мира по хоккею.

Акция с попранием флага – продолжение недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси и действия по дестабилизации обстановки в сфере международных отношений. Так отреагировал белорусский парламент. Поступок – латвийский, а стыд – испанский. Сделали они, а неловко нам, белорусам. Впрочем, на откровенные провокации мы реагируем цивилизованно. И подбираем слова. Воспитаны по-другому.

Наша команда, несмотря на давление, продолжала играть. Ведь опускаться до уровня тех, кто глумится над госсимволами, не стоит.

Дмитрий Басков, глава Федерации хоккея Беларуси: «Нам известно о некоторых пикетах возле гостиницы, где проживает наша сборная, у нас есть видео подтверждающее, и мы серьёзно обеспокоены безопасностью наших игроков. Считаем, что Международной федерации хоккея необходимо усилить меры защиты по отношению к странам-участникам от внешнего давления, ну и соблюдать нормативные акты кодекса ИИХФ».

Сегодня фотографии с государственной символикой нашей страны пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты альпинисты подняли флаг Беларуси, Знамя победы и землю с Кургана Славы. Это духовное и высокое. Не низкое, не подлое, как провокация рижского мэра, которая, скорее всего, так и останется самой запоминающейся выходкой на его посту.

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