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Дипкорпус Латвии покинул Беларусь после акта вандализма над белорусским государственным флагом в Риге. Реакция общества и заявления экспертов
Источник материала: ОНТ
Реакцию Запада на ситуацию с самолетом уже назвали истерической. Ни один из похожих случаев не вызывал столь бурного реагирования. Вплоть до посягательства на государственные символы страны – как это сделали в Риге на первенстве по хоккею. С возмущением эту информацию восприняло Национальное собрание Беларуси, сделав заявление. Но дипломатическая истерия, словно вирус, оказалась заразной.
Это что такое было? Рига. Понедельник. Двое мужчин в костюмах под прицелом камер с улыбкой на лице подошли к флагштокам. И вероломно надругались. Над государственным флагом Беларуси, страны-участницы чемпионата мира по хоккею.
А в этой ситуации принимали участие официальные власти Латвии. Поодиночке на тёмные дела ведь не ходят. Действующие лица минутного ролика: целый глава внешнеполитического ведомства Латвии. 47-летний Эдгарс Ринкевичс. Был депутатом Сейма. Открытый гомосексуалист. Второй мужчина на видео – мэр Риги. 41-летний Мартиньш Стакис. Из семьи политиков. В Латвии его считают миллионером. Мэр с октября 2020-го. Его выбор посчитали компромиссом для всех партий. Но вот нынешний «политический вандализм» мэра назвали возмутительным. Социалистическая партия Латвии поддержала белорусов и потребовала отставки и мэра, и министра.
Международная федерация хоккея латвийский беспредел посчитала «негостеприимным». Чемпионат – не место для политических латвийских посланий, сказали в заявлении и выразили надежду, что мэр Риги всё вернёт на место. Отдельно Рене Фазель отправил письмо и мэру Стакису. Тот вывалил документ в Сеть. И сообщил, что снимает флаги Международной федерации хоккея. А как иначе? Ведь будущий мэр очень не любил во время кампании отвечать на вопрос латвийских журналистов, хватит ли ему политического опыта руководить столицей. И, судя по всему, недостаток опыта Стакис восполняет хайпом.
Реакция нашего МИДа была логичной. Дипкорпус сегодня уже покинул Беларусь. Тот случай, когда разговаривать с нынешним составом дипломатов больше не о чем. Им стоит подумать. В Латвии.
Действия Риги поддержал Вильнюс. Мэрия города вывесила бело-красно-белый флаг у здания администрации. Это удивляет. Ведь на символике было изображение, схожее с государственным гербом Литвы. И повесить его пытались в перевёрнутом виде. Более того, мэр Риги в своём твиттере отмечал, что всё это – выражение позиции рижской Думы.
Впрочем, на латвийские девиации эксперты смотрят шире. Это месть Беларуси – за экономические решения, причиной которых стало то самое недружественное поведение прибалтийских стран.
Ведь США отказались от идеи санкций в отношении «Северного потока-2». Но «осадочек» от отступления Вашингтона остался. Российский флаг уже убирали со стола во время чемпионата мира по шашкам в Польше. На четвёртый день состязания. Как не удержались и латыши – на чемпионате мира по хоккею.
Акция с попранием флага – продолжение недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси и действия по дестабилизации обстановки в сфере международных отношений. Так отреагировал белорусский парламент. Поступок – латвийский, а стыд – испанский. Сделали они, а неловко нам, белорусам. Впрочем, на откровенные провокации мы реагируем цивилизованно. И подбираем слова. Воспитаны по-другому.
Наша команда, несмотря на давление, продолжала играть. Ведь опускаться до уровня тех, кто глумится над госсимволами, не стоит.
Сегодня фотографии с государственной символикой нашей страны пришли с вершины Эвереста. На самую высокую точку планеты альпинисты подняли флаг Беларуси, Знамя победы и землю с Кургана Славы. Это духовное и высокое. Не низкое, не подлое, как провокация рижского мэра, которая, скорее всего, так и останется самой запоминающейся выходкой на его посту.
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Дипкорпус Латвии покинул Беларусь после акта вандализма над белорусским государственным флагом в Риге. Реакция общества и заявления экспертов
Реакцию Запада на ситуацию с самолетом уже назвали истерической. Ни один из похожих случаев не вызывал столь бурного реагирования. Вплоть до посягательства на...
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