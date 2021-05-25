Жители Гродно провели мирную акцию у стен Генконсульства Литвы после инцидента с белорусским флагом в Вильнюсе

Источник материала: ОНТ

Гродно провели мирную акцию у стен Генконсульства Литвы после инцидента с белорусским флагом в Вильнюсе" class="one-news__figure-img">

В регионах простые белорусы обсуждают поступок европейских политиков. В Гродно свое возмущение горожане выразили публично. Несмотря на пасмурную погоду, неравнодушные жители собрались у стен Генконсульства Литвы.

Люди разных возрастов и профессий. Но все объединены любовью к родной стране. Собрались донести просьбу – не вмешиваться во внутренние дела республики и относиться уважительно к госсимволам. Особенно остро гродненцы отреагировали на поведение литовских властей. Это соседи, отсюда до границы – рукой подать, всего 20 километров. Народы жили мирно, уважали и ценили друг друга.

Такая же мирная акция прошла у Генконсульства еще одной соседки – Польши. И здесь также к людям никто из дипломатов не вышел.

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