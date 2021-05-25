Запрет на полеты белорусской авиации в государства Евросоюза: как политическое решение скажется на экономике стран?

Источник материала: ОНТ

Запрет на полёты белорусской авиации в страны ЕС ударит не только по Беларуси, но и доставит массу неприятностей европейским перевозчикам и пассажирам. Такое мнение высказывают эксперты, анализируя решения, которые в эти дни обсуждают на саммите в Брюсселе европейские политики. Авиакомпании и аэропорты, которые вынуждены исполнять политические требования своих правительств, уже прогнозируют первые убытки.





Решение о запрете полётов в страны ЕС белорусским авиаторам и рекомендации внутренним авиаперевозчикам обходить белорусское воздушное пространство можно прямо называть политическим. С одной стороны лидеры стран ЕС призывают к объективному расследованию случившегося, и, как известно, международные специалисты готовы приступить к изучению всех обстоятельств уже в четверг. С другой – не дождавшись выводов и результатов, Брюссель настаивает на санкциях.

Попытка ограничить передвижение авиакомпаний через Беларусь, центральную транзитную страну, соединяющую части Евразии – это экономически не выгодное решение – ни для Запада, ни для Востока, ни для Юга, ни для Севера. Облёт Беларуси, особенно с учётом того, что уже почти 7 лет для гражданской авиации закрыт практически весь восток Украины, это значительная нагрузка и на логистику, и на бюджеты авиакомпаний, многие из которых в условиях пандемии и практически полностью закрытого авиасообщения находятся на грани банкротства, это дополнительный удар по их экономике. А если речь идёт об отмене прямых рейсов, это ещё и издержки аэропортов. Первые подсчёты сегодня пришли из Украины, где местное правительство решило поддержать решения ЕС. Глава совета директоров аэропорта Киев привёл предварительные данные убытков.

Денис Костржевский, глава совета директоров аэропорта «Киев»: «С точки зрения бизнеса это, действительно, для аэропорта большая потеря. Белорусский рейс приносил аэропорту "Киев", который сейчас переживает не очень лёгкие времена, около 10% пассажиропотока, 10-12 тысяч пассажиров в месяц в лучшие времена, соответственно, 10% доходов».

Не меньший стресс переживают пассажиры. «Белавиа» в самые сложные времена пандемии оставалась едва ли не единственной авиакомпанией Восточной Европы, которая сохранила рейсы на европейском направлении. Для многих граждан СНГ это был самый простой способ выехать из ЕС или въехать обратно. Сегодня на специализированных форумах началась настоящая волна возмущений – отменяются рейсы, люди ищут возможности спасти свои планы.

Тем временем в западных политических кругах мнения о случившемся в белорусском небе начинают расходиться с центральной линией Брюсселя. Депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт считает, что всё случившееся – это спецоперация западных спецслужб, и поэтому выводы и решения европейских политиков на нынешнем саммите считает поспешными.

Политические решения, принятые на нынешнем саммите в отношении Беларуси, ещё предстоит утвердить министрам Совета Европы. Это уже практическая работа, где, как правило, меньше внимания уделяют политическим бонусам, а больше возможным издержкам, к примеру экономическим, и там тоже необходим консенсус. Ограничения ещё не вступили в силу, а у некоторых участников уже появляются вопросы, сколько они могут продлиться.

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