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«Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси"». Появилось видео с признанием Софьи Сапеги
Источник материала: ОНТ
Вместе с экстремистом Романом Протасевичем 23 мая в Национальном аэропорту была задержана его девушка. Впрочем, вопросы к ней у правоохранительных органов возникли не поэтому.
София Сапега является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Этот ресурс специализировался на публикации личной информации сотрудников внутренних дел. Через него осуществлялась травля не только силовиков, но и всех, кто был неугоден «невероятным»: госслужащих, журналистов.
Фото: скриншот из видео
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«Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси"». Появилось видео с признанием Софьи Сапеги
Вместе с экстремистом Романом Протасевичем 23 мая в Национальном аэропорту была задержана его девушка. Впрочем, вопросы к ней у правоохранительных органов...
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