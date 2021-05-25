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«Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси"». Появилось видео с признанием Софьи Сапеги

25.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вместе с экстремистом Романом Протасевичем 23 мая в Национальном аэропорту была задержана его девушка. Впрочем, вопросы к ней у правоохранительных органов возникли не поэтому. 

София Сапега является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Этот ресурс специализировался на публикации личной информации сотрудников внутренних дел. Через него осуществлялась травля не только силовиков, но и всех, кто был неугоден «невероятным»: госслужащих, журналистов.

Фото: скриншот из видео


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Вместе с экстремистом Романом Протасевичем 23 мая в Национальном аэропорту была задержана его девушка. Впрочем, вопросы к ней у правоохранительных органов...
 
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