ЧП с самолетом Ryanair: как Запад политизирует ситуацию и что говорят эксперты?

Источник материала: ОНТ

Продолжается расследование ЧП с самолетом Ryanair . Как заявили сегодня в Департаменте по авиации Минтранса, давления на пилотов не было. Это подтверждает стенограмма, которая уже в открытом доступе. Беларусь готова предоставить любые данные и пригласить международных экспертов для расследования. Это в очередной раз подтвердили в МИДе. Но те, кто не хочет слышать ни аргументов, ни доказательств, – их и не слышит, придавая событиям исключительно политический окрас.





Пока ни одна из западных стран не запросила информацию по ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. Видимо, никому не нужна правда, ведь факты безусловно помешают дискредитировать Беларусь. Очевидно, Запад намеренно политизирует тему. Накануне поздно вечером завершился саммит ЕС, где прозвучал тезис «запретить белорусским авиалиниям полеты в Евросоюз».

Вадим Боровик, политолог: «Вызывает недоумение, что, не дождавшись заключения экспертов, расследования, не изучив материалы, ряд политиков в Европе стали делать громкие заявления. То есть такой демарш дипломатический мы наблюдали. Когда политик высокого уровня делает заявление, он должен опираться на факты.

Дабы не быть голословными, Департамент по авиации выложил в открытый доступ полную стенограмму записи переговоров «диспетчер – пилот». Это доказательство того, что на экипаж судна со стороны Беларуси не оказывалось давление, не было угроз и принуждения к посадке.

Материалы направят главам авиационных администраций стран Европы и в другие международные авиационные организации. Если, конечно, им это надо. Пока складывается другое впечатление, и этому находят объяснение.

Петр Петровский, политолог: «Американская сторона не единожды сажала различные борты, когда ей было надо, европейские страны это делали, Турция, Иран. Эта практика известна. Такая реакция, наверное, связана с тем, что господин Протасевич имеет ту информацию, разглашение которой соответствующим специальным профильным ведомствам Беларуси может нанести конкретный урон для стран Европейского союза».

Ситуацию с самолетом в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел Беларуси и России. Расследование инцидента компетентными экспертными органами должно быть объективным и всесторонним. Владимир Макей еще раз подчеркнул: наша сторона готова взаимодействовать со всеми заинтересованными. Всю необходимую достоверную информацию тоже дадут. Все открыто и прозрачно. Созвонились и главы правительств обеих стран – говорили все о том же. И о перегибе Латвии в отношении Беларуси. Запад, похоже, совсем потерял связь с реальностью. В ход идет откровенная ложь – мол, на борту самолета Ryanair были сотрудники КГБ или других силовых структур. Снова не подтвердилось. На этих кадрах видно, как люди, которых нарекли агентами, проходят вместе со всеми необходимые процедуры в аэропорту.

Пока суть да дело, на отдельных интернет-ресурсах продолжают публиковать фейки. Один из них – относительно состояния здоровья задержанного Романа Протасевича. По сути – это обычная технология отвлечения внимания, которую задействовали уже не раз. Задержанный – жив, здоров и дает показания.

Спекулировать на теме не выходит, информационные провокации одна за другой разбиваются о доказательства. Особенно поражает политика двойных стандартов стран, которые были в подобных ситуациях. А ведь Беларусь действовала по мировым правилам, прежде всего не подвергая риску людей – пассажиров и экипаж. Наши позиции останутся прежними – безопасность в приоритете.

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