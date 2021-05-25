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Беларусь закрывает посольство в Канаде
Источник материала: ОНТ
Беларусь закрывает свое посольство в Канаде,
Те граждане Беларуси, которые проживают в Канаде, за совершением консульских действий смогут после закрытия посольства обращаться в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке (США).
Состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде белорусские граждане с 1 сентября 2021 года тоже будут переведены на постоянный консульский учет в генконсульство в Нью-Йорке. Те, кто желает состоять на постоянном консульском учете в другом загранучреждении Беларуси, должны направить заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение в посольство Беларуси в Канаде до 1 июля 2021 года.
На сайте дипмиссии можно ознакомиться со всеми подробностями.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь закрывает свое посольство в Канаде, сообщается на сайте дипмиссии. Те граждане Беларуси, которые проживают в Канаде, за совершением консульских действий...
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