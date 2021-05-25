Эксперты комментируют подписанный накануне пакет законов

Источник материала: ОНТ

Усовершенствованные законы призваны защитить права и свободы человека, обещанные Конституцией. Эксперты комментируют подписанный накануне пакет документов . Закон о СМИ обеспечит информационную безопасность. С одной стороны, он ужесточает правила поведения в медийном пространстве, с другой – усиливает ответственность журналистов.

Резонанс вызвал и закон о массовых мероприятиях. Согласно новациям, все акции могут проводиться только по разрешению местных властей. В документе максимально точно прописано, как должно пройти событие, чтобы не оказаться в ранге несанкционированных.

Все новации продиктованы событиями в стране, когда государство подверглось реальной угрозе. Теперь важно не допустить подобных атак. Законы вступят в силу после официального опубликования.

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