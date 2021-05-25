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Эксперты комментируют подписанный накануне пакет законов
Источник материала: ОНТ
Усовершенствованные законы призваны защитить права и свободы человека, обещанные Конституцией. Эксперты комментируют подписанный накануне
Резонанс вызвал и закон о массовых мероприятиях. Согласно новациям, все акции могут проводиться только по разрешению местных властей. В документе максимально точно прописано, как должно пройти событие, чтобы не оказаться в ранге несанкционированных.
Все новации продиктованы событиями в стране, когда государство подверглось реальной угрозе. Теперь важно не допустить подобных атак. Законы вступят в силу после официального опубликования.
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Усовершенствованные законы призваны защитить права и свободы человека, обещанные Конституцией. Эксперты комментируют подписанный накануне пакет документов....
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