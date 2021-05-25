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Павел Северинец и другие фигуранты дела о подготовке массовых беспорядков получили до 7 лет колонии

25.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Павел Северинец и другие фигуранты дела о подготовке массовых беспорядков получили до 7 лет колонии

Павел Северинец и другие фигуранты дела о подготовке массовых беспорядков получили до 7 лет колонии. Приговор вынес Могилевский областной суд.   

На скамье подсудимых семеро. С учетом представленных гособвинением доказательств Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Северинец, Павел Юхневич, Максим Винярский, Дмитрий Козлов и Ирина Счастная признаны виновными в приготовлении к беспорядкам, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Каждому из обвиняемых суд назначил наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, Евгений Афнагель признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении подготовки к массовым беспорядкам, Андрей Войнич также помогал материально. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

 

 

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Павел Северинец и другие фигуранты дела о подготовке массовых беспорядков получили до 7 лет колонии. Приговор вынес Могилевский областной суд.    На скамье...
 
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