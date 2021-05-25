Собака принесла в дом самого милого «клеща». Посмотрите на него! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с собакой, принесшей в дом маленького котенка, опубликовал ridus.ru.

В ролике хозяева заметили, что собака на спине принесла в дом самого милого «клеща» – маленького, пушистого котенка, который буквально присосался к ней.

Комментаторам понравился такой очаровательный «клещ»: «Какой славный клещ!», «Лучше такой пушистый, чем обычный», «Какая милота!», «Надеюсь, что этот милый "клещик" нашел новый дом».

Фото с сайта versiya.info

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram