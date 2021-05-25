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Собака принесла в дом самого милого «клеща». Посмотрите на него! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с собакой, принесшей в дом маленького котенка, опубликовал ridus.ru.
В ролике хозяева заметили, что собака на спине принесла в дом самого милого «клеща» – маленького, пушистого котенка, который буквально присосался к ней.
Комментаторам понравился такой очаровательный «клещ»: «Какой славный клещ!», «Лучше такой пушистый, чем обычный», «Какая милота!», «Надеюсь, что этот милый "клещик" нашел новый дом».
Фото с сайта versiya.info
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Видео с собакой, принесшей в дом маленького котенка, опубликовал ridus.ru. В ролике хозяева заметили, что собака на спине принесла в дом самого милого «клеща» –...
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