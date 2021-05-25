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Полеты в Украину с 26 мая «Белавиа» отменяет

25.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полеты в Украину с 26 мая «Белавиа» отменяет

С 26 мая по 31 августа 2021 года авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

Ночные рейсы 25 мая в Одессу B2 833 (время вылета 23:40) и в Киев B2 847 (время вылета 22:40) также отменяются.

Пассажиры, купившие билеты в эти даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. По таким вопросам обращаться нужно в места приобретения авиабилетов.

Фото: «Белавиа»

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С 26 мая по 31 августа 2021 года авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов...
 
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