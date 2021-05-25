Полеты в Украину с 26 мая «Белавиа» отменяет

Источник материала: ОНТ

С 26 мая по 31 августа 2021 года авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

Ночные рейсы 25 мая в Одессу B2 833 (время вылета 23:40) и в Киев B2 847 (время вылета 22:40) также отменяются.

Пассажиры, купившие билеты в эти даты, могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. По таким вопросам обращаться нужно в места приобретения авиабилетов.

Фото: «Белавиа»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram