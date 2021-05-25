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Пес привел домой новую подругу – корову! Пользователи Сети смеялись до слез (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором пес привел домой необычную новую подружку, опубликовал
Автор ролика рассказывает, что отпустила собаку погулять и не закрыла входную дверь. Вспомнив про нее, женщина пошла в зал и увидела там своего питомца и корову, которую пес привел в дом.
Видео набрало более 6 млн просмотров в соцсетях.
Комментаторов ситуация с собакой и коровой рассмешила до слез: «Как же смешно, я так же чувствовал себя, когда звал в гости друзей», «Почему никто не говорит, насколько красива корова?», «Я аж заплакала от смеха, это лучшее, что я видела за последнее время».
Фото: скриншот из видео
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Видео, в котором пес привел домой необычную новую подружку, опубликовал ridus.ru. Автор ролика рассказывает, что отпустила собаку погулять и не закрыла входную дверь....
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