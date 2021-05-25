Пес привел домой новую подругу – корову! Пользователи Сети смеялись до слез (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором пес привел домой необычную новую подружку, опубликовал ridus.ru .

Автор ролика рассказывает, что отпустила собаку погулять и не закрыла входную дверь. Вспомнив про нее, женщина пошла в зал и увидела там своего питомца и корову, которую пес привел в дом.

Видео набрало более 6 млн просмотров в соцсетях.

Комментаторов ситуация с собакой и коровой рассмешила до слез: «Как же смешно, я так же чувствовал себя, когда звал в гости друзей», «Почему никто не говорит, насколько красива корова?», «Я аж заплакала от смеха, это лучшее, что я видела за последнее время».

Фото: скриншот из видео

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