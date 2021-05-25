Amnesty International объявила о срочных действиях после видеозаписи с «признанием» Протасевича

Международная правозащитная организация Amnesty International начинает срочные действия после видеозаписи с «признанием» задержанного в Минске известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, говорится в заявлении на сайте организации.





«Мы призываем наших сторонников по всему миру присоединиться к срочным действиям, требующим немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Их арест является произвольным и незаконным, а его обстоятельства просто ужасающие. Мы с самого начала опасались, что им могут угрожать пытки или другое жестокое обращение. Теперь белорусские государственные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Роман "признается" только в том, что участвовал в организации протестов, и мы обеспокоены тем, что это "признание" могло быть получено под давлением», — сказала директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Как отмечает Amnesty International, в показанной 24 мая белорусскими государственными телеканалами видеозаписи Протасевич говорит, что он «сотрудничает со следователями» и «сознается» в организации массовых беспорядков в Минске. «У него есть видимые синяки на лице, но он заявляет, что с ним обращаются "правильно и законно"», — обращают внимание правозащитники.

«Учитывая характер нарушений прав человека со стороны белорусских спецслужб, мы серьезно обеспокоены тем, что здоровье и жизнь Романа Протасевича находятся под угрозой. Мы считаем, что его подруга София Сапега, гражданка России, задержана только для того, чтобы оказать дальнейшее давление на Романа», — подчеркнула директор Amnesty International.

Белорусские государственные и провластные СМИ распространили вечером 24 мая видеозапись с Романом Протасевичем, задержанным накануне в Минске. На кадрах Протасевич, сидящий за столом без наручников и с пачкой сигарет, говорит, что находится в минском СИЗО № 1, где с ним обращаются «максимально корректно и по закону», и «продолжает сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Белорусские правозащитники признали Протасевича политзаключенным.

Задержана также подруга Протасевича, гражданка России София Сапега. Вечером 25 мая стало известно, что она находится в СИЗО КГБ и является подозреваемой в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок два месяца. Из-за подписки о неразглашении адвокат не смог сообщить статью, по которой подозревается его подзащитная.