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Эксперт: Беларусь как буферная зона для защиты России уже не актуальна

26.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые военные технологии нивелируют фактор удаленности, поэтому Беларусь как буферная зона для защиты России уже не актуальна, хотя будет так восприниматься, пока не сменится старое поколение военных в армиях России и НАТО, заявил в в эфире Смартпресс руководитель проекта "Belarus security blog" Андрей Поротников.

"Те решения, который предлагает сейчас российский ВПК, они девальвируют белорусскую систему ПВО как ценность для обороны России. Когда у тебя есть С-400 в Калининграде и под Смоленском, то ты, по сути, закрываешь небо Беларуси собственными комплексами", - добавил эксперт. 

Поротников пояснил, что "буферность" - не военный термин, а политический, который возник между двумя мировыми войнами наравне с термином "санитарный кордон", который использовался для разграничения идеологического проникновения коммунизма на запад. 

"Что касается политики, а политики более гибкие в этом плане, то новые военные технологии выбивают те козыри из рук официального Минска, которые в течение 30 лет эффективно эксплуатировались и монетизировались. Это известное высказывание “У вас западнее Смоленска армии нет… ляжем костьми под натовские танки… зона ПВО и так далее", - цитирует smartpress.by эксперта. 
 
Теги: Минск
 
 
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Новые военные технологии нивелируют фактор удаленности, поэтому Беларусь как буферная зона для защиты России уже не актуальна, хотя будет так восприниматься, пока...
 
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