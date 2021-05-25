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Признание Софьи Сапеги появилось в сети

26.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В провластном телеграм-канале появилось видео, на котором Софья Сапега признается, что является редактором телеграм-канала “Черная книга Беларуси”.

“Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел”, - говорит девушка на камеру. 

Ранее стало известно, что гражданка России Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем в Минске, находится в СИЗО КГБ, она под стражей 2 месяца, сообщил РБК адвокат Софии, пишет smartpress.by

До этого белорусская сторона подтвердила факт задержания гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 
 
Теги: Минск
 
 
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В провластном телеграм-канале появилось видео, на котором Софья Сапега признается, что является редактором телеграм-канала “Черная книга Беларуси”.
 
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