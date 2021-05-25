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Белорусы увидят небо в алмазах? Завтра, 26 мая, будем наблюдать сразу 3 редких астрономических явления
Источник материала: Партизан
В среду, 26 мая, жители Беларуси могут стать свидетелями сразу трёх редких астрономических явлений. Речь идёт о суперлунии, полнолунии и багряном лунном затмении.
Фото: © Белновости
Совпадение этих событий происходит очень редко: лишь один раз в несколько лет.
Эксперты рассказали, в котором часу белорусам нужно будет взглянуть на небо.
Суперлуние
При этом явлении полнолуние полностью совпадает с перигеем - точкой лунной орбиты, которая ближе всего находится к Земле.
Иными словами, суперлуние происходит в тот момент, когда спутник нашей планеты подходит к ней на максимально близкое расстояние - в 362 000 километров. В результате этого Луна начинает казаться больше.
Это событие наступит завтра в 04:52. Увидеть его можно будет не только с территории Беларуси, но и с любой другой точки земного шара, если позволит погода.
Полнолуние
Увидеть Луну при её максимальном приближении к Земле реально при определённой фазе Луны - полнолунии.
Это и случится 26 мая. Данное явление будет заметно лишь в течение чуть более 14 минут.
Багряное затмение
Стоит отметить, что завтра Луна приобретён необычный оттенок. Естественный спутник Земли будет красным или коричневым.
Замена цвета объекта произойдёт не сразу, а перед наступлением максимальной фазы затмения.
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Белорусы увидят небо в алмазах? Завтра, 26 мая, будем наблюдать сразу 3 редких астрономических явления
В среду, 26 мая, жители Беларуси могут стать свидетелями сразу трёх редких астрономических явлений. Речь идёт о суперлунии, полнолунии и багряном лунном затмении.
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