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Белорусы увидят небо в алмазах? Завтра, 26 мая, будем наблюдать сразу 3 редких астрономических явления

26.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 26 мая, жители Беларуси могут стать свидетелями сразу трёх редких астрономических явлений. Речь идёт о суперлунии, полнолунии и багряном лунном затмении.


Фото: © Белновости

Совпадение этих событий происходит очень редко: лишь один раз в несколько лет.

Эксперты рассказали, в котором часу белорусам нужно будет взглянуть на небо.

Суперлуние

При этом явлении полнолуние полностью совпадает с перигеем - точкой лунной орбиты, которая ближе всего находится к Земле.

Иными словами, суперлуние происходит в тот момент, когда спутник нашей планеты подходит к ней на максимально близкое расстояние - в 362 000 километров. В результате этого Луна начинает казаться больше.

Это событие наступит завтра в 04:52. Увидеть его можно будет не только с территории Беларуси, но и с любой другой точки земного шара, если позволит погода.

Полнолуние

Увидеть Луну при её максимальном приближении к Земле реально при определённой фазе Луны - полнолунии.

Это и случится 26 мая. Данное явление будет заметно лишь в течение чуть более 14 минут.

Багряное затмение

Стоит отметить, что завтра Луна приобретён необычный оттенок. Естественный спутник Земли будет красным или коричневым.

Замена цвета объекта произойдёт не сразу, а перед наступлением максимальной фазы затмения.
 
 
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В среду, 26 мая, жители Беларуси могут стать свидетелями сразу трёх редких астрономических явлений. Речь идёт о суперлунии, полнолунии и багряном лунном затмении.
 
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